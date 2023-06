Lesung mit Pfarrerin Karin Schmid in der Stadtbücherei

Herborn. Was uns verbindet - Was uns unterscheidet: Diversität im Bilderbuch“, so lautet die Veranstaltung in der Stadtbücherei Herborn am Mittwoch, 21. Juni 2023 von 17 bis 18 Uhr. In den Räumen der Stadtbücherei (Mühlgasse 7-15, 35745 Herborn) stellt die evangelische Pfarrerin verschiedene Bilderbücher für Kinder in Kindergarten und Grundschule vor. Es wird um vorherige Anmeldung über buecherei@herborn.de oder Telefon 02772 / 708 450 gebeten.