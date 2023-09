Licht und Schatten: Ortsbegehung in Herbornseelbach 

Gleich nach der Begrüßung durch den Ortsvereinsvorsitzenden Andreas Gräfe gab es an der ehemaligen Gaststätte „Deckers“ im alten Dorfzentrum Kopfschütteln bei den etwa 20 Teilnehmern, darunter der Landtagsabgeordnete Stefan Gröger. Das Gebäude ist nur noch eine hässliche Bauruine. Auch die Stadt Herborn trage Mitverantwortung an der üblen Situation in der alten Dorfmitte, hieß es - Gehwege würden ungenügend gereinigt, Unkraut mache den Gehweg unbegehbar macht, der alte Dorfbrunnen sei anders als Brunnen in der Kernstadt ungepflegt, bemängelten die Teilnehmer