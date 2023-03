Lisa Thomas und Nicolai Benner in der KuSch hören

Herborn. Vor knapp einem Jahr hatten sie das Publikum in der Kulturscheune mit einem musikalischen Crossover der besonderen Art verblüfft: Da trafen Torfrock auf Robbie Williams und es war gut so. Auch in diesem Jahr haben sich Lisa Thomas und Nicolai Benner für ihre beiden Abende in der KuSch wieder einige Überraschungen einfallen lassen. Zusammen mit Dominik Bierbüsse (Bass), Malte Napp (Gitarren) und Nico Weyland (Drums) stehen am Freitag und Samstag, 31. März und 1. April, die beiden Band-Konzerte dieses Jahres an.