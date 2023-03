Männerfrühstück in Hörbach 

Herborn-Hörbach. Die evangelische Kirchengemeinde Hörbach mit Hirschberg und Guntersdorf lädt für Samstag, 25. März, zum Männerfrühstück ein. Dieses findet von 9.30 bis 12 Uhr im Haus Bodelschwingh in Hörbach statt. Nach einem gemeinsamen Frühstück gibt es zum Thema „Mut“ Gespräche mit Pfarrer Thomas Gessner. Der Kostenbeitrag liegt bei 7,50 Euro pro Teilnehmer. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Um Anmeldungen bis Sonntag, 19.März, ans Pfarramt unter Telefon 02772- 54979 oder per E-Mail an kirchengemeinde.hoerbach@ekhn.de wird gebeten.