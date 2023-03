Herborn. Der Herborner Weltladen lädt für Freitag, 10. März, zu einem Märchenabend ein. Sieglinde Reich erzählt Märchen aus aller Welt, die Hoffnung geben. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Hohen Schule in Herborn. Der Erlös des Abends geht an die Ukrainehilfe Breitscheid.