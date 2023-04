Herborn-Seelbach. Der Turnverein Herbornseelbach lädt für Montag, 1. Mai, zur traditionellen Maiwanderung ein. Beginn ist um 13.30 Uhr am Parkplatz am Friedhof (Alte Eisenlore). Die circa zweistündige Wanderung endet am Sportheim. Dort erwartet die Wanderer noch Kaffee und Kuchen, sowie kühle Getränke.