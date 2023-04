Mann bedroht 43-Jährigen in Uckersdorf mit Messer

Die Ermittler hoffen auf Zeugen und fragen: Wer hat den Vorfall am Samstag zwischen 20 und 20.15 Uhr in der Uckersdorfer Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 7 beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Täter oder dem schwarzen Mercedes machen? Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter Telefon 02772-47050.