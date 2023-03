Maskenpflicht neu geregelt: Was sagen Ärzte im Dillgebiet?

Die Meinung der Ärzte im Dillgebiet ist gespalten: „Wir fürchten, dass dies zu erneuten, möglicherweise auch unliebsamen, Diskussionen mit unseren Patienten führen wird. Unser Team benötigt dann keine Maske mehr, die Patienten sollen diese aber tragen?“, teilt Susanne Lenk-Amborn aus der Dillenburger „Praxis an der Dill” mit. Die Fachärztin fragt sich, wie man dies sinnvoll vermitteln soll. In der Infektsprechstunde der Praxis, die in einem gesonderten Raum (Container) stattfindet, soll aber bis auf Weiteres die Maskenpflicht für Mitarbeiter und Patienten beibehalten werden. „Auch um uns selbst zu schützen“, so Lenk-Amborn.