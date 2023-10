„MAXimal mobil bleiben“ im „Lebenslust“-Erzählcafé

Herborn. Seit 2016 wird die Initiative „MAXimal mobil bleiben – mit Verantwortung“ in Hessen landesweit umgesetzt. Die Aktion soll vor allem zeigen, wie ältere Menschen eine maximale Mobilität bei größtmöglicher Verkehrssicherheit erreichen können. Am Donnerstag, 12. Oktober, sind Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei im „Lebenslust“-Erzählcafé des AWO-Mehrgenerationenhauses Herborn (Walkmühlenweg 5) zu Gast, um die Verkehrspräventionsaktion vorzustellen. Die „Aktion MAX“ richtet sich gezielt an Menschen über 65 Jahre. Beginn des Vortrags ist um 14 Uhr. An die Ausführungen der Gesetzeshüter schließt sich ein kostenloses Kaffeetrinken an. Weitere Informationen gibt Joachim Spahn, Telefon 02772-959616, E-Mail j.spahn@awo-lahn-dill.de.