Mehr Mut für die Zukunft der Kirche

„Jetzt ist die Zeit!“ – in Anlehnung an das Motto des zurückliegenden Kirchentages in Nürnberg wählte Pfeiffer den dazugehörenden biblischen Text. „Das Markus-Evangelium verspricht kein leichtes Leben und keinen Ruhm“, sagte sie. Aber an keiner Stelle sei es hoffnungslos, weil es mit den von Jesus eingesetzten „Menschenfischern“ rechne. Menschen, die Jesus nachfolgen, hätten keinen Status zu verlieren, aber alle Hoffnung zu gewinnen. Jetzt sei die Zeit, zu gestalten, statt zu verwalten. „Es gibt nichts Größeres, als beteiligt zu sein an dem Projekt Gottes und frisch loszulaufen, geradewegs auf das Reich Gottes zu, auf den Himmel, der uns gemeinsam verheißen ist“, schloss Pfeiffer.