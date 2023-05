Mehr Platz in der Schule für Gesundheitsberufe in Herborn

Im Februar hatten die Arbeiten für den rund 220 Quadratmeter großen Anbau an das bereits bestehende Schulgebäude auf dem Vitos-Gelände in der Austraße begonnen. Die Fassade des Anbaus mit zwei neuen Klassenräumen und Sanitäranlagen ist so geplant, dass es sich in die Umgebung des Parks mit seinen Pavillongebäuden einfügt. Die bodentiefen Fenster der neuen Klassenzimmer sollen für ein freundliches und helles Lernumfeld sorgen. Für den digital gestützten Unterricht bekommen die Gebäude Zugangspunkte für den WLAN-Empfang, und die Bandbreite für das Internet wird verbessert. Darüber hinaus erhalten die neuen Klassenzimmer interaktive Whiteboards.