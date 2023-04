Michael Brück legt Amt als Stellvertreter nieder

Nach der Fusion der beiden Dekanate Dillenburg und Herborn zum Evangelischen Dekanat an der Dill wurde er erneut in den Dekanatssynodalvorstand (DSV) gewählt. Als 2019 erstmals die Stelle eines hauptamtlichen stellvertretenden Dekans im Umfang einer halben Stelle ausgeschrieben werden konnte, bewarb sich Pfarrer Michael Brück und wurde auf der Herbstsynode 2019 mit großer Mehrheit gewählt. Offizieller Amtsantritt war am 1. Januar 2020. Verbunden mit diesem Amt des stellvertretenden Dekans waren die Mitgliedschaft im Kuratorium der Kita-Trägerschaft des Dekanats und die Zuständigkeit für das Team der Gemeindepädagogen sowie für die Förderung der Kooperation von Kirchengemeinden. Zum 31. März 2023 hat Pfarrer Michael Brück sein Amt als stellvertretender Dekan niederlegt und ist damit auch aus dem DSV ausgeschieden. Brück ist nun wieder als Gemeindepfarrer mit voller Stelle für die Kirchengemeinden Hirzenhain und Simmersbach zuständig.