Mit der Bürgerfahrt Ilawa und Masuren erleben

Im Reisepreis enthalten sind die Busfahrt, fünf Übernachtungen in Ilawa mit Frühstück in einem Hotel direkt am See, zwei Übernachtungen in Posen mit Halbpension sowie das Ausflugspaket. Das Anmeldeformular kann beim Stadtmarketing Herborn abgeholt, oder auch zugeschickt werden. Unter Telefon 02772-708413 oder per Mail an tourist@herborn.de gibt es weitere Auskünfte.