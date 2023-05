Mittwochs wird gewandert 

Herborn. Die Mittwochswandergruppe des Westerwaldvereins Herborn trifft sich ab Juni und in den folgenden Sommermonaten morgens um 9 Uhr zu ihren Wanderungen, um der Mittagshitze aus dem Weg zu gehen. Treffpunkt ist immer der Schießplatz in Herborn und die Wanderungen betragen acht Kilometer. Am 7. Juni wandern die Mittwochswanderer unter Führung von Eva Müller an der Krombach entlang, am 14. Juni unter Führung von Marita und Udo Pick rund um Sechshelden, am 21. Juni. unter Führung von Christel Strauch auf den Spuren das Jabobusweges und am 28. Juni unter Führung von Christa Voglau entlang der Sinner Klippen.