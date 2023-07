Musical „Back to lif/ve“ am Johanneum Gymnasium Herborn

Herborn. Am Sonntag, 16. Juli, präsentieren „Fine Arts“ vom Johanneum Gymnasium Herborn das Musical „Back to lif/ve“ in der kleinen Turnhalle/Mehrzweckhalle des Gymnasiums. Das Musical ist das Ergebnis der Projektarbeit zwischen den Fächern Musik, Kunst und Darstellendes Spiel in der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Fine Arts“. Die Leitung haben Joachim Raabe, Dilek Uhr, Anke Eißmann und Gernot Schmitt. Beginn: 19 Uhr, Eintritt: frei.