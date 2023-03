Musik am Karfreitag in der Herborner Stadtkirche

Herborn. „O Traurigkeit, o Herzeleid“ ist der Titel des Konzerts am Karfreitag in der evangelischen Stadtkirche Herborn. In kammermusikalischer Besetzung musizieren Christa Löffler (Alt), Derek Harvey (Violine), Sabine Galande-Heep (Violoncello) und Regina Zimmermann-Emde (Orgel) gemeinsam. Lesungen fügt Pfarrer Andree Best hinzu. Im Zentrum des Programms steht die Vertonung der Sieben letzten Worte Christi am Kreuz des italienischen Komponisten Giuseppe Ramella. Außerdem erklingen zwei Arien für Alt, Violine und Continuo: „Kreuz und Kronen sind verbunden“ aus Bachs Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ und „Agnus Dei“ aus Bachs Messe in H-Moll. Das Konzert beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.