Musik, Comedy und Lesung unter freiem Himmel

Am Freitag, 9. Juni, ist dann eine der beliebtesten deutschen Comediennes wieder einmal in Herborn zu erleben. „Dirty Talk“ heißt das aktuelle Programm von Lisa Feller, denn schmutziges Gerede hat gerade Hochkultur: in der Politik, in den sozialen Medien, in privaten Beziehungen, übereinander, gegeneinander, miteinander. Und für Lisa stellt sich die Frage: Wie schafft eine alleinerziehende Mutter von zwei pubertierenden Jungs den Spagat zwischen Hausaufgaben, nachhaltiger Erziehung und den Wünschen nach einer Beziehung oder einer knisternden Affäre? Karten kosten hier ab 27,50 Euro.