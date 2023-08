Musikalische Lesung mit Barbara Ortwein

Herborn. Die in Prag und Olsberg lebende Autorin Barbara Ortwein ist am Donnerstag, 7. September, im AWO-Mehrgenerationenhaus Herborn zu Gast. Sie wird im Rahmen des „Lebenslust“-Erzählcafés ihren historischen Roman „Der Sommer 1893 in Spillville“ vorstellen. Die musikalische Lesung wird durch eine Ausstellung abgerundet. Nach dem Vortrag findet ein gemeinsames und kostenloses Kaffeetrinken mit der Autorin und den Besuchern statt. Der Eintritt zu der um 14 Uhr beginnenden Veranstaltung ist frei. Anmeldungen nimmt Joachim Spahn unter Telefon 02772-959616 und E-Mail j.spahn@awo-lahn-dill.de entgegen.