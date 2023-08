Nach Drogenfahrt: Herbornerin tritt Polizisten

Polizisten kontrollierten die Ford-Fahrerin am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, in der Burger Junostraße. Da sie mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sollte sie vorläufig festgenommen werden. Plötzlich versuchte die Frau aber, zu fliehen. Die Polizisten hielten die 25-Jährige fest, die daraufhin versuchte, sich loszureißen. „Letztlich fiel sie zu Boden und klagte über Rückenschmerzen“, teilte Polizeipressesprecher Guido Rehr mit. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 25-Jährige in Begleitung der Polizei zu Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus.