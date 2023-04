Nächtliche Vollsperrung zwischen Herborn-Süd und Ehringshausen

Herborn/Ehringshausen. Die Autobahn Westfalen saniert am kommenden Wochenende auf der A45 zwischen Herborn-Süd und Ehringshausen in Fahrtrichtung Frankfurt die Fahrbahn. Aus diesem Grund ist die Autobahn in der Nacht von Samstag, 15. April auf Sonntag, 16. April, von 21 bis 9 Uhr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken werden weiträumig ausgeschildert. Damit die sanierten Schadstellen anschließend auskühlen können, steht den Verkehrsteilnehmenden in diesem Bereich von Sonntag, 16. bis Montag, 17. April, von 9 bis 5 Uhr lediglich eine Fahrspur zur Verfügung.