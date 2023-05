Netzwelt: Aufregung nach Faeser-Auftritt in Herborn

„Auf dem Herborner Marktplatz muss sich die SPD-Politikerin gegen lautstarken Protest durchsetzen. Die Störer sind am 1. Mai aber in der Minderheit”, hieß es in unseren Posts auf der Facebook-Seite von mittelhessen.de und Herborner Tageblatt/Dill-Zeitung. Userin Isa Hees reagiert als erste darauf und kommentiert: „Die Störer?!! Ernsthaft?? so nennt man jetzt Leute die Ihre freie Meinung äußern, bzw. Ihren Unmut zeigen??”. 21 weitere User sehen das offenbar genauso und vergeben einen Daumen nach oben dafür. Volker Breustedt nimmt unseren Autor indirekt in Schutz und antwortet folgendes: „sorry, ein Begriff aus dem Polizeirecht, wer eine nicht verbotene Versammlung behindert, ist ‚Störer‘!“.