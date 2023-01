Neue FBS-Kurse in Herborn

Herborn. Die Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill bietet neue Kurse und Workshops in der Familienbildungsstätte in Herborn. Dafür kann man sich per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de, unter Telefon 02772-959616 und online auf www.awo-lahn-dill.de anmelden und informieren. Folgende Angebote stehen an: - „Französisch für Anfänger“: Der Kurs beginnt am Mittwoch, 8. Februar, und findet danach immer mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr statt. - „Qi Gong“: Beginn Freitag, 10. Februar, immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr. - „Autogenes Training für Einsteiger“: Kursbeginn Mittwoch, 1. Februar, immer mittwochs von 19 bis 20.15 Uhr. - „Meditatives Tanzen“: Kursbeginn Donnerstag, 2. März, immer donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr. - „Zumbini“: Workshop Samstag, 4. Februar, von 10.30 bis 11.15 Uhr.