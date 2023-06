Neuer DHL-Paket-Shop in Herborn

Herborn. Die Deutsche Post DHL eröffnet am Samstag, 1. Juli, einen neuen DHL-Paketshop in Herborn bei „Telefonic Herborn“ in der Hauptstraße 65. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an den DHL Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen.