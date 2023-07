Neuer Rehberg-Podcast ist online

Herborn. Eine neue Ausgabe des Rehberg-Podcasts „Tassensprung“, der im letzten Jahr den Hauptpreis in der Kategorie „Zusammenleben und Inklusion“ des Vereins „Demokratisch handeln“ auf Bundesebene erzielte, ist erschienen. In der mittlerweile sechsten Ausgabe geht es um das Thema „Gaming Disorder“, die Internet- und Mediensucht. Dazu kommen wieder betroffene Jugendliche zu Wort, den fachlichen Hintergrund der Sucht erläutert der Medientherapeut der Vitos-Klinik für psychische Gesundheit in Herborn, Reiner Thielmann. Tipps und Ratschläge für Eltern und Lehrkräfte steuert wieder Rainer Staska, der Initiator des Podcastes, bei. Zu hören sind alle Ausgaben auf der Homepage der Rehbergschule unter https://rbs.lwv-hessen.de/podcast/ oder auf Portalen wie open.spotify oder podcaster.de, Suchbegriff: Tassensprung.