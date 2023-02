Neuer „Rücken-Fit-Kurs“ bei der AWO

Herborn. Unter der Leitung von Jutta Katzer-Rühl steht der „Rücken-Fit“-Kurs, der am Freitag, 24. Februar, im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Herborn im Walkmühlenweg 5 beginnt. Jeden Freitag von 10.30 bis 11.30 Uhr lernen die Teilnehmer Übungen zur Kräftigung, Mobilisierung und Dehnung von Rückenmuskulatur und Bewegungsapparat, Massagetechniken sowie Entspannungsübungen, die den Rücken entlasten. Anmeldungen sind online unter www.awo-lahn-dill.de, per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de sowie telefonisch unter 02772-959616 möglich.