Neues Veranstaltungsportal in Herborn

Herborn. Eine neue Datenbank für Veranstaltungen in Herborn bietet Vereinen die Möglichkeit, öffentliche Veranstaltungen kostenfrei online zu melden. Nach erstmaliger Registrierung können Vereine Veranstaltungen selbst online melden wie auch Änderungen vornehmen. Damit Vereine das Veranstaltungsportal nutzen können, muss in der Datenbank ein Benutzer angelegt werden. Dafür benennen Vereine eine Person, die die Meldungen der Veranstaltungen für den Verein übernimmt mit Kontaktdaten an folgende E-Mail-Adresse: j.simmer@stadtmarketing-herborn.de. Die Person erhält danach Zugangsdaten zu dem Veranstaltungsportal sowie eine detaillierte Anleitung des Systems.