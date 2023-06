Noch Plätze frei für den Rollator-Führerschein

Herborn. Die Arbeiterwohlfahrt Herborn hat noch freie Plätze im kostenlosen Kurs zum „Rollator-Führerschein“. Die Termine sind am 29. Juni und am 6. Juli (jeweils donnerstags) im großen Saal des AWO-Mehrgenerationenhauses. Beide Treffen beginnen um 13.45 Uhr und finden im Rahmen des Erzählcafés statt. Weitere Auskünfte und Anmeldungsmöglichkeiten gibt es bei Joachim Spahn, Telefon 02772-959616 oder E-Mail an j.spahn@awo-lahn-dill.de.