Nordischer Birkenzeisig sichert Hörbacher den Titel

Es komme auf den Moment an, wenn der Vogel vor dem Preisrichter sitzt. Man könne einen noch so guten Vogel haben, bei dem alle Kriterien stimmten, "aber man verliert in den Sparten Form und Haltung, wenn er sich nicht zeigt". Deshalb sei das Eingewöhnen in den Ausstellungskäfig von großer Bedeutung.