Ökumenischer Pilgerweg 2023 führt zu Ruhe-Inseln am Aartalsee

Die Teilnehmer werden gebeten, möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden. Parkmöglichkeiten gibt es am Dorfgemeinschaftshaus in Niederweidbach. Für bessere Planbarkeit wird um eine Anmeldung zum Pilgerweg gebeten bis Mittwoch, 30. August, beim Katholischen Pfarrbüro in Herborn, per Telefon 02772-583930, E-Mail an info@katholischanderdill.de oder unter https://eveeno.com/244451696. Für kurzentschlossene Mitpilger ist eine Teilnahme aber auch ohne Anmeldung möglich.