„Ökumenisches Sofa“ in Herborn

Herborn. Der ökumenische Ausschuss der katholischen Pfarrgemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde Herborn laden wieder zum Austausch auf dem „ökumenischen Sofa“ ein. Der erste Abend findet am Donnerstag, 23. Februar, ab 19 Uhr im katholischen Pfarrsaal (Schloßstraße 15) statt. Hendrik Clöer, der Leiter des Caritasverbands Wetzlar/Lahn-Dill-Eder, und Karl Müßener, der Leiter des Diakonischen Werkes an der Dill, stellen die beiden Wohlfahrtsverbände vor. Eine Woche später, am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr, berichten im evangelischen Gemeindehaus am Kirchberg Ehrenamtliche aus beiden Kirchen von ihren Erfahrungen mit dem „Helfen“. Beide Abende moderiert Dr. Uwe Seibert vom Evangelischen Dekanat an der Dill.