Offener Wochentreff für Eltern mit Kindern

Herborn. Eine offene Anlaufstelle für Eltern mit Kleinkindern – das ist der „Drop In(klusive)-Treff“, der am Montag, 23. Januar, im Mehrgenerationenhaus der AWO Lahn-Dill in Herborn wieder öffnet. „Drop In(klusive)“ ist ein Angebot für Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren, die sich austauschen und informieren wollen. Er findet jeden Montag von 15.30 bis 17 Uhr im Saal des Familienzentrums im Walkmühlenweg statt. Die Treffen sind kostenfrei. Mehr Informationen dazu gibt es bei Baria Aslam unter Telefon 02772- 959646 und E-Mail an b.aslam@awo-lahn-dill.de.