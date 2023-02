Online-Terminvergabe in Herborn 

Herborn. Die Stadt Herborn bietet nun auch bei den Fachdiensten Standesamt und soziale Angelegenheiten oder Öffentliche Ordnung an, Termine online zu vereinbaren Der Vorteil ist, dass sich zum einen der zuständige Mitarbeiter schon vorbereiten kann, andererseits bekommen Besucher nach Auswahl des Anliegens im Online-Terminkalender in der Regel gleich eine Mitbring-Liste erforderlicher Dokumente. Wer online einen Termin vereinbart, wird per E-Mail oder SMS benachrichtigt. Die Terminvereinbarung ist über den Link https://tevis.ekom21.de/hbn/ möglich. Alle Online-Services der Stadtverwaltung Herborn findet man im Internet unter https://bit.ly/3G4gumg.