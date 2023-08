Open-Air-Kinonacht kommt in Herborn gut an

. Herborn (sige). Mit Einbruch der Dunkelheit drückten die Filmvorführer am Freitagabend im Herborner Stadtpark auf den Startknopf und "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" flimmerte über die Leinwand. 286 Karten verkaufte das Herborner Stadtmarketing zu ihrer 14. Open-Air-Kinonacht. Die "Kinobesucher" saßen schon lange vor dem eigentlichen Beginn auf ihren mitgebrachten Sitzgelegenheiten. Der Abenteuerfilm von James Mangold aus dem Jahr 2023 ist der fünfte Teil der Indiana-Jones-Filmreihe. Das Werk wurde im Sommer 2021 gedreht und am 18. Mai 2023 im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes uraufgeführt. In der Hauptrolle als Professor Henry "Indiana" Jones, Jr., ist Harrison Ford zu sehen. Der Film startete am 29. Juni 2023 in der deutschsprachigen EU und kam am darauffolgenden Tag in die amerikanischen Kinos.