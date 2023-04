Osterbasar der Lions in Herborn

Herborn. Der Lions Club Herborn lädt für Ostersamstag, 8. April, zu seinem traditionellen Osterbasar auf dem Marktplatz ein. Ab 9 Uhr können Besucher rund um den festlich geschmückten Marktbrunnen in Herborn „1000“ von den Clubmitgliedern selbst gefärbte und handbemalte Eier erwerben. Zusätzlich gibt es wieder einen großen Bücherflohmarkt. Neben unzähligen Büchern findet man hier auch Secondhand-Schallplatten und CDs. Mit dabei ist auch wieder der Förderverein „Rasselbande“ der evangelischen Kindertagesstätte in der Mozartstraße, der ab 10 Uhr für die kleinen Besucher verschiedene Attraktionen auf dem Marktplatz anbietet. Für herzhafte Speisen und Getränke sorgt der „Suppenkasper“. Natürlich kann man sich beim Osterbasar auch über die Arbeit des Lions-Club Herborn informieren. Mit dem Erlös des Osterbasars möchte der Club die Arbeit der Kindertagesstätte in der Mozartstraße in Herborn sowie weitere karitative und soziale Projekte unterstützen. Für den Büchermarkt nimmt der Lions Club Herborn gerne wieder Bücher, Schallplatten und CDs entgegen.