O‘zapft is: Herborner Oktoberfest gestartet

Herborn. Mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Stadtverordnetenvorsteher Jörg-Michael Müller (CDU) ist am Freitagabend der Startschuss zum Herborner Oktoberfest gefallen. Das musikalische Opening übernahmen diesmal die „Stoapfälzer Spitzbuam“, die erstmals in Mittelhessen auftraten. Für Stimmung im blau-weißen Festzelt sorgten außerdem das Helene-Fischer-Double Victoria und „Schürze“, der mit „Layla“ 2022 mehrere Wochen in den Chart war.