Parlament: Unterkunft für Obdachlose in Herborn im Fokus

Herborn. Im Comeniussaal des Rathauses treffen sich am Donnerstag, 14. September, die Herborner Stadtverordneten. Nachdem schon in der vergangenen Woche drei Ausschüsse getagt hatten, ist steht nun die erste Sitzung des Parlaments nach der Sommerpause an. Der Abend beginnt um 18.15 Uhr.