Preda zeigt Kinderschicksale als Musical

Herborn-Burg. Auf Einladung des Herborner Weltladens ist die Jugendtheatergruppe der philippinischen Kinderrechtsorganisation Preda am Montag, 11. September, ab 19 Uhr mit dem Musical-Drama „Once we had a Dream“ im Bürgerhaus Burg zu Gast. Die jungen Schauspieler bringen nach Angaben der Veranstalter in ihrem selbst verfassten Stück ihr eigenes Schicksal und das vieler ihrer Altersgenossen auf die Bühne. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für 10 Euro, ermäßigt 5 Euro im Herborner Weltladen. Die Veranstaltung ist für Zuschauer ab 15 Jahren geeignet.