Premiere mit Michl Müller in Herborn

Herborn. Er ist der selbsternannte „Dreggsagg“ aus der Rhön und er ist am Donnerstag, 10. August, erstmals in Herborn zu Gast. Ab 20 Uhr präsentiert Michl Müller dort einen mitreißenden, authentischen Kabarett- und Comedy-Abend in der KuSch. Das fränkische Gesamtkunstwerk schafft es wieder einmal alltägliche Dinge so auf der Bühne zu zelebrieren, dass man seiner Art des Fröhlichseins eigentlich nicht entkommen kann. Ob es der Thermomix, der Friseurbesuch, das Waldbaden einschließlich Ameisenhaufen oder die durchgehende Geschichte seines Hausbaus ist, über alles spricht der Komiker, der in der ARD ein regelmäßiges Showformat hat. Spaß, Wortwitz und Spitzen gegen alles und jeden, untermalt mit seiner unverwechselbaren Mimik und Gestik sind seine Markenzeichen. Und wenn er dann auch noch seine herrlich schrägen Lieder anstimmt, dann gibt es sowieso kein Halten mehr. Also, nicht verrückt machen lassen, sondern selbst verrückt sein, am allerbesten „Verrückt nach Müller“. Tickets für die ganz besondere Herborn-Premiere gibt es ab 31 Euro im Vorverkauf noch bei Optik Tafelski in Herborn, im Reisebüro Herborn, im Stadtmarketing sowie unter www.kusch-herborn.de