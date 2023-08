Prügelei in Herborner Bahnhofstraße: Tritte gegen den Kopf

Wie Polizeipressesprecherin Kerstin Müller mitteilt, gerieten am Mittwoch am späten Abend zwei Männer aneinander. Die Situation eskalierte und wurde zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 23.30 Uhr wurden die Herborner Ordnungshüter alarmiert: Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes waren der 28-Jährige und sein 23-Jähriger Kontrahent in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 23-Jährige seinem älteren Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.