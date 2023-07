Radler sammeln 246.700 Euro

Herborn. Zum 25. Mal hat am Samstag die „Menschen für Kinder“-Radtour stattgefunden. Rund 500 Radler traten in die Pedale, um bei 30 Grad Hitze die 107 Kilometer in Angriff zu nehmen und an den Stationen Spenden einzusammeln. Überall – auch unterwegs an der Strecke – flogen ihnen die Herzen zu, es gab Applaus, und einige Feuerwehren sorgten für Abkühlung.