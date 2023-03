Rating in Herborn: Der Ukraine-Krieg kann pandemisch werden

Der Initiator des "Maulhelden"-Festivals und Macher des "Politischen Aschermittwochs" in Berlin haut in seinem Programm die großen und kleinen Pointen nur so raus. Beispiele gefällig? "Warum soll ich FDP wählen? Die Gelben Säcke werden doch mittwochs abgeholt!" Oder in Richtung Union: "200 Arten sterben am Tag, nur Friedrich Merz hat überlebt."