Reichspogromnacht: Wo die Nazis im Lahn-Dill-Kreis wüteten

Buchstaben, die an die jüdischen Gemeinden in Herborn und Wetzlar erinnern: das „Tal der Gemeinden“ in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Auf 107 Wänden sind die Namen von über 5000 jüdischen Gemeinden eingraviert, die im Holocaust zerstört werden oder nur knapp überleben. (Archiv)