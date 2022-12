"Reisegruppe Ehrenfeld" kommt nach Herborn

HERBORN. Sie sind ein Kabarett-Duo und passionierte Tourenradler. Was liegt da näher, als die gemeinsame Radreise durch Südamerika als Kabarett-, Comedy- und Musikprogramm auf die Bühne zu bringen? Zu sehen sein wird es am Donnerstag, 8. Dezember, ab 20 Uhr in der Herborner "KulturScheune".