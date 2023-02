Rockmusik im Haus der Jugend

Herborn. Zu Rockmusik mit „Jim Panse und Band“ lädt das Haus der Jugend in Herborn (Burger Landstraße 12) am Freitag, 17. Februar, ein. Das Programm besteht aus eigenen Kompositionen sowie Interpretationen bekannter Künstler fast aller Stilrichtungen, wie beispielsweise Miles Davis, Beatles, Sting, Deep Purple, Allman Brothers, Henrik Freischlader, YES, Frank Zappa, Billy Cobham. Einlass ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.