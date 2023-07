Herborn. Aufgrund der Veranstaltung „Herborn in motion“ am Samstag, 15. Juli, sind von 8 bis 20 Uhr die Turmstraße und die Bahnhofstraße gesperrt. In dieser Zeit kann die Haltestelle „Herborn-Leonhardsturm“ auf den RMV-Stadtverkehrlinien 500, 501, 502 und 503 nicht angefahren werden. Der Linienfahrweg wird dann über Prof.-Sell-Straße - Walther-Rathenau-Straße in Richtung Haltestellen „ZOB“ bzw. „Hintersand“ umgeleitet.