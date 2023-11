Wie in den Vorjahren ist am Sonntag die Bundesstraße B255/ Westerwaldstraße von der Kreuzung Amtsgericht bis zur Kreuzung am Schießplatz voll gesperrt, teilt die Stadt Herborn mit. Die Umleitung erfolgt über die Austraße beziehungsweise die B277. Die Walther-Rathenau-Straße wird am Sonntag zur Sackgasse und ist lediglich zum Erreichen der Parkplätze, insbesondere in der Augustastraße, in der Littau oder auf dem Schießplatz nutzbar. Am Montag wird die Bundesstraße B255 wieder befahrbar sein. Auch im Innenstadtbereich ist während der Markttage mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.