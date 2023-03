Sauberhafter Frühjahrsputz in Herborn

Herborn. Jährlich findet im März in Hessen die Kampagne „Sauberhaftes Hessen“ statt, an der auch Herborn teilnimmt. Interessierte Vereine, Verbände, Schulen, Kindergärten, Bürger sowie auch Betriebe und Unternehmen, die sich in Herborn und den Stadtteilen am „Sauberhaften Frühjahrsputz“ beteiligen möchten, können sich bei Karolin Henning vom städtischen Baubetriebshof informieren und anmelden. Dies geht per Telefon unter 02772- 708524 oder per E-Mail an k.henning@herborn.de. Beim Baubetriebshof werden auch die Müllsäcke für die Aktion verteilt.