Schlachtfest in Burg

Herborn-Burg. Der Heimatverein Burg lädt für Samstag, 14. Januar, zu seinem traditionellen Schlachtfest in das Bürgerhaus Burg ein. Ab 10 Uhr wird eine circa eineinhalbstündige Wanderung angeboten, Start ist am Bürgerhaus. Ab 12 Uhr können die Schlachtplatten vor Ort verzehrt oder abgeholt werden (bei Abholung bitte Gefäße mitbringen). Gutscheine für die Schlachtplatten sind bei den Vorstandsmitgliedern oder in der Bäckerei Weber erhältlich.