Schuhplattler in finnischer Anglerhose: Gankino Circus live

Musikalisch wurden alle Register gezogen. Klarinettist Schorndanner erfüllte die KuSch mit seinem durchdringenden Spiel, das oft an die jüdische Klezmer-Musik erinnerte. Noch stärker war seine Rolle als Rock-ʼnʼ-Roll-Sänger, was auch die Finnen zur Sonnwendfeier mächtig beeindruckte. Ein Dreh- und Angelpunkt der Show war wie immer Schlagzeuger Johannes Sens. In der ersten Hälfte des Programms verausgabte er sich mit kleinem Equipment, bestehend aus Becken und Büchse sowie an einer senkrecht stehenden Bootshälfte, die die Band beim Wettbewerb „Ameisenhaufensitzen“ gewonnen hatte. Darüber hinaus bot er in finnischer Anglerhose einen Schuhplattler.