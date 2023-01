Seminar zur Weltgebetstags-Vorbereitung

Herborn. Das Dekanatsfrauenteam und Elisabeth Becker-Christ vom Verband der evangelischen Frauen Hessen-Nassau bieten am Montag, 23. Januar, ein ökumenisches Weltgebetstags-Seminar an. Das Treffen findet von 18 bis 21 Uhr als Video-Konferenz per Zoom statt. Dafür benötigen die Teilnehmenden einen Laptop oder Computer mit Kamera und Mikro und eine Mailadresse. Der Einladungslink und ein entsprechendes Infoblatt zum Herunterladen von Zoom werden kurz vor der Veranstaltung per E-Mail zugesandt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 20. Januar, erforderlich und wird von Renate Bock unter den Telefonnummern 06462-9418400 und 01590-6778780 oder per E-Mail unter Renate.bock@ekhn.de entgegengenommen.